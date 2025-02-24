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الأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب بانسحاب روسيا من أوكرانيا
دوليات
2025-02-24 | 11:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
3,032 مشاهدة
صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، على مشروع قرار تقدمت به أوكرانيا، يطالب بانسحاب فوري لجميع القوات
الروسية
من أوكرانيا، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للحرب.
وقد جرى التصويت لصالح القرار في الجمعية العامة التي تضم 193 دولة، حيث حصل القرار على تأييد 93 دولة، مقابل 18
دولة
عارضت القرار، بينما امتنعت 65
دولة
عن التصويت.
وتعد نسبة التأييد هذه أقل من تلك التي حصلت عليها قرارات سابقة، حيث أدانت أكثر من 140
دولة
العدوان
الروسي
ودعت إلى إلغاء ضم
روسيا
لأربع مناطق أوكرانية.
وامتنعت
الولايات المتحدة
الأمريكية عن التصويت على مشروع قرارها بشأن أوكرانيا في الجمعية العامة بعد اعتماد تعديلات أوروبية.
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