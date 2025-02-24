4 شروط لبدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

نيوز – دولي

حدد وزير الطاقة الإسرائيلي كوهين، الإثنين، 4 شروط إسرائيلية لبدء المرحلة الثانية من اتفاق .

وقال كوهين: ان "شروط تشمل الإفراج عن جميع الرهائن وإبعاد حماس من ونزع سلاح القطاع وسيطرة عليه أمنيا".

ونصّ اتفاق التهدئة في مرحلته الأولى التي تنتهي في الأول من مارس على أن تطلق حماس سراح 33 رهينة، بينهم 8 قتلى، مقابل إطلاق سراح 1900 معتقل فلسطيني محتجزين في سجونها.

والأربعاء الماضي، أعلنت حماس أنها مستعدة للإفراج "دفعة واحدة" عن كل الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في خلال المرحلة الثانية من الاتفاق والتي كان مقررا أن تبدأ في الثاني من آذار.

لكن المفاوضات غير المباشرة بشأن هذه المرحلة التي يُفترض أن تضع حدا للحرب بشكل نهائي، تأخرت مع تبادل الجانبين الاتهامات بانتهاك الهدنة.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة فيجب أن تتعلق مبدئيا بإعادة غزة، التي يعيش أهلها الذين شردتهم الحرب بين الركام في ظل برد قارس.