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أوكرانيا تتخلى لأميركا عن ثروة ضخمة مقابل "تراجع ترامب"

دوليات

2025-02-24 | 14:39
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أوكرانيا تتخلى لأميركا عن ثروة ضخمة مقابل &quot;تراجع ترامب&quot;
المصدر:
Sky News عربية
3,386 مشاهدة

اقتربت الولايات المتحدة وأوكرانيا من إبرام اتفاق تاريخي بشأن المعادن النادرة والثروات الطبيعية، بقيمة قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات.

الاتفاق، الذي يُتوقع توقيعه قريباً، يعد خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات متعددة، بما في ذلك دعم الاقتصاد الأوكراني والتعاون العسكري.

وبحسب موقع "أكسيوس"، تشير مسودة الاتفاق إلى أن الولايات المتحدة تعتزم تأكيد التزامها باستمرار دعم أوكرانيا في مواجهة التحديات الأمنية، وذلك ضمن مسعى للحصول على عوائد على استثماراتها السابقة في أوكرانيا.

وأكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن اتفاقا مع أوكرانيا بشأن المعادن الثمينة التي تملكها أصبح "قريبا جدا"، وذلك خلال محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض.

وكانت الحكومة الأوكرانية أكّدت في وقت سابق أن المفاوضات بشأن هذه الصفقة التي من شأنها أن تمنح واشنطن إمكان الوصول إلى المعادن الأوكرانية مقابل الحماية، وصلت إلى مراحلها "النهائية".

وتأمل واشنطن أن يساعد هذا الاتفاق في تعويض الأموال والمعدات العسكرية التي أُرسلت إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية، بينما سيساهم في الوقت نفسه في تعزيز الاقتصاد الأوكراني.

وبحسب المعلومات الواردة، سيشمل الاتفاق تأسيس "صندوق استثماري لإعادة الإعمار"، حيث سيتم استثمار أموال ضخمة في مشاريع تشمل التعدين والموانئ، فضلاً عن مشروعات أخرى تهدف إلى تعزيز استقرار أوكرانيا الاقتصادي.

كما تشير المسودة إلى التزام أوكرانيا بمساهمة مالية في هذا الصندوق، على أن تكون مساهماتها ضعف ما ستقدمه الولايات المتحدة.

المسودة لا تحدد التزامات عسكرية مباشرة من قبل الولايات المتحدة، لكن الهدف الأساسي هو ضمان بقاء أوكرانيا حرة ومستقلة في مواجهة التهديدات الخارجية.

ويعتبر هذا الاتفاق الذي قد يُوقع في الأيام القليلة القادمة علامة فارقة في العلاقات بين البلدين ويعكس تحولا استراتيجيا في التعامل مع الملف الأوكراني، ويمنح أوكرانيا أفقاً جديداً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي بعد سنوات من النزاع والصراع.

وتأتي هذه التحركات بعد تصعيد الأوضاع الأمنية في أوكرانيا، والتي دفعت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى التأكيد على أهمية توقيع هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن، مما سيسهم في دعم جهود إعادة البناء وتعزيز قدرة أوكرانيا على مواجهة التحديات المستقبلية.

في السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق سيُوقع قريبًا في البيت الأبيض، حيث قد يستضيف الرئيس الأوكراني الأسبوع المقبل لتوقيع الاتفاقية بشكل رسمي.
 
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