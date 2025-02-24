أوكرانيا تتخلى لأميركا عن ثروة ضخمة مقابل "تراجع ترامب"

الاتفاق، الذي يُتوقع توقيعه قريباً، يعد خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات بين في مجالات متعددة، بما في ذلك دعم الاقتصاد الأوكراني والتعاون العسكري.وبحسب موقع "أكسيوس"، تشير مسودة الاتفاق إلى أن تعتزم تأكيد التزامها باستمرار دعم أوكرانيا في مواجهة التحديات الأمنية، وذلك ضمن مسعى للحصول على عوائد على استثماراتها السابقة في أوكرانيا.وأكّد الرئيس الأميركي دونالد الاثنين أن اتفاقا مع أوكرانيا بشأن المعادن الثمينة التي تملكها "قريبا جدا"، وذلك خلال محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض.وكانت الحكومة الأوكرانية أكّدت في وقت سابق أن المفاوضات بشأن هذه الصفقة التي من شأنها أن تمنح إمكان الوصول إلى المعادن الأوكرانية مقابل الحماية، وصلت إلى مراحلها "النهائية".وتأمل أن يساعد هذا الاتفاق في تعويض الأموال والمعدات العسكرية التي أُرسلت إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية، بينما سيساهم في الوقت نفسه في تعزيز الاقتصاد الأوكراني.وبحسب المعلومات الواردة، سيشمل الاتفاق تأسيس "صندوق استثماري لإعادة الإعمار"، حيث سيتم استثمار أموال ضخمة في مشاريع تشمل التعدين والموانئ، فضلاً عن مشروعات أخرى تهدف إلى تعزيز استقرار أوكرانيا الاقتصادي.كما تشير المسودة إلى التزام أوكرانيا بمساهمة مالية في هذا الصندوق، على أن تكون مساهماتها ضعف ما ستقدمه .المسودة لا تحدد التزامات عسكرية مباشرة من قبل الولايات المتحدة، لكن الهدف الأساسي هو ضمان بقاء أوكرانيا حرة ومستقلة في مواجهة التهديدات الخارجية.ويعتبر هذا الاتفاق الذي قد يُوقع في الأيام القليلة القادمة علامة فارقة في العلاقات بين ويعكس تحولا استراتيجيا في التعامل مع الملف الأوكراني، ويمنح أوكرانيا أفقاً جديداً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي بعد سنوات من النزاع والصراع.وتأتي هذه التحركات بعد تصعيد الأوضاع الأمنية في أوكرانيا، والتي دفعت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى التأكيد على أهمية توقيع هذا الاتفاق مع في أقرب وقت ممكن، مما سيسهم في دعم جهود إعادة البناء وتعزيز قدرة أوكرانيا على مواجهة التحديات المستقبلية.في السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد إن الاتفاق سيُوقع قريبًا في البيت الأبيض، حيث قد يستضيف الرئيس الأوكراني الأسبوع المقبل لتوقيع الاتفاقية بشكل رسمي.