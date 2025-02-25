الخارجية السورية: لن نقبل بأي مساس بسيادتنا

وقال الشيباني في كلمة، انه " نعمل على إرساء دبلوماسية مبنية على الانفتاح والحوار والفاعلية"، لافتا الى ان " نحرص على بناء علاقات مع الأطراف التي وقفت إلى جانبنا مع الانفتاح على كل من يحترم إرادة شعبنا".وتابع، ان " نعمل على إعادة الإعمار ورفع العقوبات عن سوريا وفتح آفاق جديدة للاستثمار"، مبينا ان " حدة السلاح واحتكاره في يد ليست رفاهية بل واجب وفرض".وأضاف، ان " نجحنا من خلال الدبلوماسية الفاعلة في تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا".وكان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اعلن احتلال الجنوب السوري بشكل كامل بعد دخول الدبابات العسكرية الى مدينة درعا والقنيطرة.