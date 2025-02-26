تعليق جديد للطاقة الذرية يخص "نووي إيران"

اصدر الذرية رافايل غروسي، الأربعاء، تعليقا جديدا يخص الأنشطة النووية .

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن غروسي، قوله "مع تقدم الأنشطة النووية تصبح المشكلة أكبر".

وأضاف "نحث وواشنطن على الانخراط في محادثات".

وسبق أن أعلنت الوكالة الذرية، في تقرير ربع سنوي، أن مخزون من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 60% زاد بشكل حاد و"مقلق للغاية" منذ أن أعلنت عن تسريع عمليات التخصيب في كانون الاول الماضي.