الدفعة السابعة من اتفاق غزة: تسليم أربعة جثامين مقابل الإفراج عن 620 أسيرا فلسطينيا

وقال إعلام الأسرى في بيان إن 620 أسيرا سيُحرّرون في الدفعة السابعة للمرحلة الأولى، بينهم 151 أسيرا من ذوي المؤبدات والأحكام العالية، ومن هؤلاء 43 أسيرا سيفرج عنهم إلى الضفة والقدس، و97 أسيرا سيتم إبعادهم إلى الخارج، و11 أسيرا اعتقلوا من قطاع غزة قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تسلمت إسرائيل جثث 4 من أسراها بعد أن سلمتهما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الصليب الأحمر الدولي في خان يونس دون مراسم.وفي غضون ذلك، تحدث الإعلام الإسرائيلي والأميركي عن مساعٍ لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.بينما علقت اسرائيل الإفراج عن 24 أسيرا من الأطفال إلى حين التأكد من هوية جثث الأسرى الأربعة.