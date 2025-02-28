وذكرت وسائل اعلام إيرانية، ان رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية علي رضا بيات، التقى عددا من المسؤولين للبحث في تيسير حركة الزوار بين وتهيئة بعض التسهيلات اللازمة، حيث عقد في لقاءات منفصلة مع وزير الثقافة والسياحة والاثار ورئيس الهيئة العليا للحج والعمرة ومحافظ البنك المركزي لبحث تطوير وتقديم أي تسهيلات للزوار من الجانبين.وفيما يخص اللقاء محافظ البنك المركزي فلقد جرى بحضور السفير الإيراني في بغداد، وتضمن "بحث الحلول القائمة لتحويل النقد الأجنبي للحجاج الإيرانيين عبر العراق"، بحسب تعبير وكالة انباء ايرنا.