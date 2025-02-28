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الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال منسق الأسلحة في حزب الله
دوليات
2025-02-28 | 04:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,231 شوهد
السومرية
نيوز – دولي
أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال منسق الأسلحة في حزب الله اللبناني في غارة
جوية
استهدفت سيارة بمنطقة الهرمل بالبقاع شرقي
لبنان
.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "طائرة لسلاح الجو هاجمت يوم الأمس في منطقة الهرمل بتوجيه من هيئة
الاستخبارات
العسكرية وقتلت المدعو محمد
مهدي
علي شاهين، وهو من حزب الله الذي أشرف على صفقات من شراء الوسائل القتالية على الحدود السورية
اللبنانية
منذ دخول التفاهمات بين
إسرائيل
ولبنان حيز التنفيذ".
وأشار إلى أن "شاهين كان من أبرز المنتمين إلى الوحدة الجغرافية المسؤولة عن منطقة البقاع اللبناني في حزب الله والحريصة في الفترة الأخيرة على نقل الوسائل القتالية من
سوريا
إلى لبنان".
وأضاف: "في إطار منصبه تولى شاهين المسؤولية عن تنفيذ صفقات من شراء الوسائل القتالية لصالح حزب الله وتنسيق وصول الشحنات مع توزيعها على الوحدات المختلفة بما يدعم استمرار عملية إعادة بناء قدرات حزب الله"، مشيرا الى ان "شاهين عمل مع تجار منتشرين على الحدود السورية
اللبنانية
ويتعاونون مع حزب الله كما شكلت نشاطات شاهين تهديدا لإسرائيل".
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