الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال منسق الأسلحة في حزب الله

نيوز – دولي

أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال منسق الأسلحة في حزب الله اللبناني في غارة استهدفت سيارة بمنطقة الهرمل بالبقاع شرقي .

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "طائرة لسلاح الجو هاجمت يوم الأمس في منطقة الهرمل بتوجيه من هيئة العسكرية وقتلت المدعو محمد علي شاهين، وهو من حزب الله الذي أشرف على صفقات من شراء الوسائل القتالية على الحدود السورية منذ دخول التفاهمات بين ولبنان حيز التنفيذ".

وأشار إلى أن "شاهين كان من أبرز المنتمين إلى الوحدة الجغرافية المسؤولة عن منطقة البقاع اللبناني في حزب الله والحريصة في الفترة الأخيرة على نقل الوسائل القتالية من إلى لبنان".

وأضاف: "في إطار منصبه تولى شاهين المسؤولية عن تنفيذ صفقات من شراء الوسائل القتالية لصالح حزب الله وتنسيق وصول الشحنات مع توزيعها على الوحدات المختلفة بما يدعم استمرار عملية إعادة بناء قدرات حزب الله"، مشيرا الى ان "شاهين عمل مع تجار منتشرين على الحدود السورية ويتعاونون مع حزب الله كما شكلت نشاطات شاهين تهديدا لإسرائيل".