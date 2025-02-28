قتلى وجرحى جراء تفجير في مسجد الجامعة الحقانية بباكستان

نيوز – دولي

لقي 5 مصلين حتفهم وأصيب العشرات، اليوم الجمعة، إثر تفجير في الجامعة الحقانية بشمال غرب باكستان.

وذكر عبد الرشيد، رئيس شرطة الحي، أن "الانفجار وقع في حي أكورا خاتاك، بإقليم خيبر بختونخوا".

وأشار إلى أن "رجال الشرطة يحققون في الانفجار بينما يتم نقل القتلى والمصابين إلى المستشفيات".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع داخل الجامعة الحقانية.