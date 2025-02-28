روسيا تصدر بياناً بشأن مباحثاتها مع أمريكا في اسطنبول

وذكر بيان للوزارة، انه "عقدت في إسطنبول مشاورات روسية أمريكية بصيغة الخبراء بين مدير إدارة شمال الأطلسي بوزارة الخارجية ألكسندردارشييف ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية سوناتا كولتر".وأضاف، أن "المباحثات الأمريكية في اسطنبول كانت مفيدة وعملية، وتم الاتفاق على مواصلة الحوار عبر هذه القناة"، مشيرا إلى "الاتفاق مع الجانب الأمريكي على خطوات مشتركة لضمان تمويل البعثات الدبلوماسية، كما تم الاتفاق بين الجانبين على تهيئة ظروف مناسبة لدبلوماسيي في أداء واجباتهم".وأشار إلى أن "موسكو وواشنطن بحثتا سبل تجاوز التوترات في العلاقات بين بما يخدم مصالح البلدين"، منوهاً إلى "مناقشة سبل التغلب على العديد من "العقبات" الموروثة من الإدارات الأمريكية السابقة".أثيرت المتعلقة بالممتلكات الدبلوماسية في الولايات المتحدة في سياق إعادة ستة عقارات إلى الجانب تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني في الفترة 2016-2018، بحسب البيان، الذي أكد انه "تم اقتراح على الجانب الأمريكي النظر في إمكانية استعادة الرحلات الجوية المباشرة بشكل ملموس".