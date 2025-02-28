"عبر وقف السيطرة الإيرانية".. نائب امريكي يدعو لجعل العراق "عظيماً مجدداً"

وبحسب التقرير الأمريكي، فإن ويلسون، وهو ايضا عضو في الشؤون الخارجية في الأمريكي، نشر تدوينة على منصة "إكس"، قال فيها "أجعل عظيما مجددا"، مرفقة بصورة للعلم .ولفت التقرير إلى أن كثيرين علقوا على تدوينة النائب ويلسون، من بينهم من كتب له قائلا له "أمريكا أولا؟"، بينما علق آخر قائلا "انسوا واقلقوا بشان الأمريكيين".وأشار التقرير، إلى أن "النائب تحدث علنا على عن دول أجنبية مختلفة، بما في ذلك وإيران، حيث انتقد سطوة على بغداد، واستخدم مرار عبارة "حرروا من إيران".