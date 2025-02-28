زاخاروفا: امتناع ترامب عن ضرب زيلينسكي "معجزة في ضبط النفس"

وكتبت زاخاروفا عبر تطبيق "تلغرام": "أعتقد أن أكبر كذبة لزيلينسكي من بين كل أكاذيبه كانت تأكيده في البيت الأبيض على أن نظام كييف في عام 2022 كان وحيداً، من دون دعم".وقالت إن "امتناع وفانس عن ضرب هذه الحثالة معجزة في ضبط النفس".بينما قال الرئيس السابق ديمتري مدفيديف وهو المسؤول الثاني حاليا في مجلس الأمن الروسي، إنه "للمرة الأولى، قال الحقيقة للمهرج مدمن الكوكايين". (زيلينسكي).واتهم الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني الذي جاء لطلب الدعم من بعد 3 سنوات من بدء الحرب ضد روسيا، بأنه "أظهر عدم احترام للولايات المتحدة في مكتبها البيضوي".وفي مشهد شديد التوتر استمر عدة دقائق وشارك فيه أيضا الرئيس جاي دي فانس، رفع الزعماء الثلاثة أصواتهم وقاطعوا بعضهم البعض مرات.