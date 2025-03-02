إيران تغلق حدودها مع أفغانستان

وقال خلال مراسم تكريم المهندسين والمتخصصين في بالجيش الإيراني، أنه "تم اتخاذ القرار لمنع دخول "الإرهابيين وتهريب المخدرات".وأكد أنه "تم استقدام الفرق الهندسية لمعالجة القضية وحققت نجاحات كبيرة في هذا المجال، مشيرا إلى أن مشروع إغلاق الحدود سيستمر 8 سنوات".وتهدف الخطة إلى تعزيز من خلال منع الأنشطة غير القانونية عبر الحدود مع . وتم اتخاذ هذا القرار لمواجهة المخاوف الأمنية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة المختلفة على طول الحدود.