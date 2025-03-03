شرطة دبي ترد على روان بن حسين: تم توقيفها في حالة سكر

وجاء في البيان الذي نشره حساب "مكتب دبي للإعلام" على موقع "إكس": "رداً على ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما تروّج له (ر.ح) وهي من جنسية خليجية، من ادعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي، أوضحت النيابة العامة لإمارة دبي أن التحقيقات أظهرت أن المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى الجنايات في دبي للبت في القضية".وأكدت النيابة العامة في البيان أن "سيادة أمر لا يمكن التهاون فيه أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرقة".وشدّدت النيابة العامة على أن "كل من تسوّل له نفسه خرق سيكون قيد المساءلة، فيما يبقى حكم الفيصل الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل إنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً".