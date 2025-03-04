بعد ضجة سحب الجنسيات.. أول موقف رسمي من الكويت

وأوضح الوزير خلال لقاء تلفزيوني، أن "بعض الحاصلين على الجنسية الكويتية مُنحت لهم في فترات سابقة تحت مسمى الأعمال الجليلة"، متسائلاً عن ماهية هذه الخدمات التي استدعت منحهم الجنسية، مشيراً إلى أن مراجعة الملفات كشفت عن لم تقدم أي مساهمات فعلية تبرر حصولها على الجنسية الكويتية.وأشار إلى أن ازدواج الجنسية يُعد مخالفة صريحة للقوانين الكويتية، وأن الجهات المختصة تعمل على تصحيح أوضاع بعض الحالات التي حصلت على الجنسية دون استيفاء المعايير القانونية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز الولاء لدولة الكويت.وأكد ايضاً أن ملف الجنسية لم يكن يخضع للمراجعة والتدقيق بالشكل المطلوب في العقود الماضية، ما أدى إلى تراكم بعض الحالات التي تتطلب تصحيحاً وفق .الى ذلك كشف أن بعض زوجات المواطنين الكويتيين من جنسيات مختلفة استعدن جنسياتهن الأصلية بعد مراجعة أوضاعهن بالتنسيق مع بلدانهن، موضحاً أن القرارات الخاصة بهذا الملف تأخذ في الاعتبار الجوانب القانونية لكل حالة.وأكد أن الحكومة تعمل على مراجعة ملف الجنسية بشكل متكامل، وليس فقط فيما يخص فئة معينة، وذلك لضمان تطبيق بعدالة وإنصاف.وأثارت قرارات سحب الجنسيات الكويتية ردود أفعال عدد كبير من الأشخاص من بينهم نجوم ومشاهير على السوشيال ميديا ومنهم نوال الكويتية وداود حسين.