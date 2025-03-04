زيلينسكي يعلن: أريد تصحيح الأمور مع ترامب

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا.وقال زيلينسكي على موقع "إكس": "اجتماعنا في واشنطن، في البيت الأبيض يوم الجمعة، لم يمض بالطريقة التي كان من المفترض أن يمضي بها... للأسف حدث بهذه الطريقة. لقد حان الوقت لتصحيح الأمور. نود أن يكون والتواصل المستقبلي بناء".وأضاف: "أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت لتحقيق دائم. لا أحد يريد السلام أكثر من الأوكرانيين. أنا وفريقي على استعداد للعمل تحت القيادة القوية للرئيس لتحقيق دائم".وأوضح أن أوكرانيا مستعدة للموافقة على "هدنة في الجو، حظر الصواريخ والمسيّرات ووقف عمليات قصف منشآت الطاقة وغيرها من البنى التحتية المدنية، وهدنة في البحر فورا، إذا فعلت الأمر نفسه".وقال زيلينسكي إنه يريد "تصحيح الأمور" مع والعمل تحت "القيادة القوية" للرئيس الأميركي لضمان دائم في أوكرانيا.وحصلت مشادة بين زيلينسكي وترامب ونائبه جاي دي فانس على خلفية موقف من الحرب بين وأوكرانيا في المكتب البيضاوي الجمعة.