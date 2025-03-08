وداعا "امريكانو".. يتوفر "كنديانو".. المقاهي الكندية تحارب أمريكا بطريقتها الخاصة

جاءت هذه الخطوة في محاولة لتعزيز الشعور الوطني ورفع المنتج المحلي ردا على مساعي ترامب ضم كندا الى أمريكا بصفتها الولاية 51، ويقول مالك المقاهي في تورنتو بكندا، إنه أجرى هذا التغيير في المقهى "للدفاع عن أنفسنا وتذكير الآخرين... بأننا لا ينبغي أن نسمح للآخرين باستغلالنا وإخضاعنا".وقال صاحب مقهى آخر في أوتاوا إن متجره أعاد تسمية مقهى "أمريكانو" "لإلقاء الضوء على موقف خطير"، مشيرا الى انه "نحن لسنا بحاجة إلى أي منتجات أمريكية في الوقت الحالي، يبدو أنها طريقة جيدة حقًا للقول إننا كنديون".ومشروب أمريكانو التقليدي هو في الأساس جرعة إسبريسو مخففة بالماء الساخن جدًا وهو مشروب القهوة المفضل لدى الكثيرين بسبب محتواه العالي من الكافيين ونكهته الغنية والناعمة عادةً، لكن الفخر الكندي بالمنتجات المحلية تصاعد هذا الشتاء مع تصاعد التهديدات بالرسوم الجمركية.ورفعت المقاهي في كندا جملة على الباب: "نخدم الكنديين بكل فخر: آسف يا أمريكانو. لقد أصبحنا كنديين الآن".