بعد رسالته مطالباً بالتفاوض.. السيد الخامنئي يرد على ترامب: دولة تمارس البلطجة

وقال ترامب خلال مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" إنه يريد التفاوض على اتفاق بخصوص برنامج الأسلحة النووية.وأضاف: "أرسلت خطابا، أمس الخميس، لزعيم للتفاوض على اتفاق"، معربا عن أمله في التفاوض على اتفاق بخصوص برنامج الأسلحة النووية مع .وذكر خامنئي: "طهران لن تقبل أبدا مطالب كبح برنامجها الصاروخي، بعض التي تمارس البلطجة تصر على محادثات لفرض مطالبها وليس لحل القضايا".وأكمل: "بعض المتغطرسة - لا أعرف حقا مصطلحا أكثر ملاءمة لبعض الشخصيات والقادة الأجانب من غطرسة - تصر على المحادثات. محادثاتهم لا تهدف إلى تسوية بل من آجل التآمر وفرض توقعاتهم".وكانت وكالة بلومبرغ قد ذكرت، الثلاثاء الماضي، أن وافقت على مساعدة إدارة ترامب في التواصل مع بشأن قضايا مختلفة، منها برنامج النووي ودعمها لوكلاء في المنطقة مناهضين للولايات المتحدة.ونقل تقرير "بلومبرغ"، الذي تداولته وسائل إعلام رسمية روسية، عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: "روسيا تعتقد أن على الولايات المتحدة وإيران حل قضاياهما المشتركة من خلال المفاوضات، موسكو مستعدة لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في تحقيق ذلك".