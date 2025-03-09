الشرع يخطب في صلاة الفجر: ما يحدث في سوريا متوقع.. حافظوا على الوحدة الوطنية!



وقال الشرع خلال القاها بعد أدائه صلاة الفجر في بحي المزة وهو كان يرتاده في بداية حياته كما قال في الكلمة، ان "مايحدث في حاليا هو ضمن التحديات المتوقعة"، داعيا الى "الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم في البلاد".



ودعا الشرع "السوريين للاطمئنان بأن تتمتع بمقومات البقاء والعزة والكرامة"، معتبرا انه "ما دامت الثورة خرجت من هذه المساجد فلا خوف على سوريا".



تأتي الشرع في ظل استمرار اعمال العنف التي تمارسها "حشود شعبية" او "عناصر من قوات السوري"، ضد مدنيين عزّل في محافظات وقرى الساحل السوري التي تسكنها اغلبية علوية، وذلك ردا على عمليات كمائن نفذها مسلحون يقال انهم يرتبطون بضباط وقيادات مقربة من بشار الأسد.



وبرأت الإدارة السورية نفسها من هذه الاعمال التي وصفتها بـ"انتهاكات بحق مدنيين"، مشيرة الى انها قامت باعتقال عدد من المتورطين بهذه الانتهاكات والعمل على منع وصول المدنيين المسلحين القادمين من محافظات أخرى الى الساحل.



لكن أجواء عامة وخصوصا في العراق تحمل الشرع مسؤولية ماحدث في الساحل، معتبرين ان ما يحدث هو عملية إبادة وتطهير عرقي ضد العلويين.

الرئيس السوري أحمد الشرع يلقي على المصلين في الشافعي بحي المزة بعد أدائه صلاة الفجر، حيث تفاجأ المصلون بوجوده بينهم في المسجد الذي اعتاد الصلاة فيه سابقاً، في الحي الذي نشأ فيه مع عائلته.#سوريا #دمشق #أحمد_الشرع pic.twitter.com/7oU4nM9Pbj — مهاب -Mohab Nasser (@Mohab_Nasser2) March 9, 2025