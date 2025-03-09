الشرع يخطب في صلاة الفجر: ما يحدث في سوريا متوقع.. حافظوا على الوحدة الوطنية!

الرئيس السوري أحمد الشرع يلقي كلمة على المصلين في مسجد الشافعي بحي المزة بعد أدائه صلاة الفجر، حيث تفاجأ المصلون بوجوده بينهم في المسجد الذي اعتاد الصلاة فيه سابقاً، في الحي الذي نشأ فيه مع عائلته.#سوريا #دمشق #أحمد_الشرع pic.twitter.com/7oU4nM9Pbj
— مهاب ناصر -Mohab Nasser (@Mohab_Nasser2) March 9, 2025
الرئيس السوري أحمد الشرع يلقي كلمة على المصلين في مسجد الشافعي بحي المزة بعد أدائه صلاة الفجر، حيث تفاجأ المصلون بوجوده بينهم في المسجد الذي اعتاد الصلاة فيه سابقاً، في الحي الذي نشأ فيه مع عائلته.#سوريا #دمشق #أحمد_الشرع pic.twitter.com/7oU4nM9Pbj