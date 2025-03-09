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الشرع: سوريا لن تسمح لأي قوى بجرها إلى الفوضى

دوليات

2025-03-09 | 14:18
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الشرع: سوريا لن تسمح لأي قوى بجرها إلى الفوضى
1,717 شوهد

أعلن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الأحد، أن بلاده لن تسمح لأي قوى بجرها إلى الفوضى.

وقال الشرع في كلمة له، "نعلم أن المخاطر التي نواجهها اليوم ليست تهديدات عابرة والمخاطر التي نواجهها هي مخططات لزرع الفتنة وعدم الاستقرار في البلاد".
 
وأضاف "النظام الساقط خلف جراحات عميقة من الصعوبة أن تندمل وعلينا أن نكون أقوياء في مواجهة من يحاول أن يثير النعرات الطائفية".
 
ولفت الشرع "لن نتسامح مع فلول النظام وليس أمامهم إلا تسليم أنفسهم"، مشددا بالقول "سنحاسب كل من تورط في دماء المدنيين وتجاوز صلاحيات الدولة".
 
وتابع "سوريا ستظل موحدة ولن نسمح بالعبث بالوحدة الوطنية أو السلم الأهلي ونجرم أي دعوة أو نداء للتدخل في شؤون بلادنا، وسنعلن تشكيل لجنة عليا لحماية السلم الأهلي"، مضيفا أن "سوريا لن تسمح لأي قوى خارجية أو محلية بجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية".
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سوريا

الشرع

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