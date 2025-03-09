واشنطن تكشف: هذا ما يريده ترامب من زيلينسكي

نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخبر مساعديه أن صفقة المعادن بين وأوكرانيا لن تكون كافية لاستئناف المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف.

ويأتي هذا بينما يستعد المسؤولون الأميركيون والأوكرانيون لعقد محادثات في الأسبوع المقبل.

وتنقل عن المسؤولين قولهم إن ترامب يريد توقيع الصفقة، التي من شأنها أن تمنح حصة في الموارد المعدنية في أوكرانيا، لكنه يريد أيضًا أن يرى تغييرا في موقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تجاه محادثات السلام، بما في ذلك الاستعداد لتقديم تنازلات مثل التنازل عن أراض لروسيا.



كما أشاروا إلى أن ترامب يريد أيضا أن يقوم زيلينسكي ببعض التحرك نحو الانتخابات في أوكرانيا وربما نحو التنحي عن منصبه كرئيس للبلاد.



وبخصوص التقدم العسكري مؤخرا على حساب أوكرانيا، قال المسؤولون إنه لا توجد أي مؤشرات على أن توقف تزويد لكييف بالمعلومات الاستخباراتية كان له تأثير مباشر على الهجمات الروسية، وأضافوا أن هذه الهجمات الكبيرة كانت على الأرجح مخططة قبل توقف المعلومات الاستخباراتية والمساعدات العسكرية لأوكرانيا.



وقالوا إن لا تزال تتقاسم المعلومات الاستخباراتية الدفاعية مع أوكرانيا التي تساعدها في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الروسية، لكنها لا تقدم معلومات تساعد أوكرانيا في الهجوم على أهداف روسية.



وزودت أوكرانيا بمعلومات حول أهداف روسية وصور الأقمار الاصطناعية خلال السنوات الثلاث الماضية، ويعمل الحلفاء الأوروبيون الآن على سد بعض الفجوات، لكن الافتقار إلى المعلومات التي تزودها الأميركية له تأثير بالفعل على أوكرانيا، وفقًا لمسؤول غربي، مضيفًا أن "كل يوم يضر بأوكرانيا، وكل يوم يمنح موقفا أكثر ملاءمة".



على جانب آخر، يمارس جمهوريون في الكونغرس ضغوطا على البيت الأبيض لاستئناف المساعدات والمعلومات الإستخبارية لأوكرانيا، وقال المسؤولون إنهم متفائلون بإمكانية استعادة تدفق الأسلحة والمعدات وتبادل المعلومات.