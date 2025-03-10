روسيا تحذر بريطانيا

يأتي ذلك في إطار استمرار تراجع العلاقات الدبلوماسية مع أوروبا، رغم تفاوض لاستعادة العلاقات مع .ونفت صحة الاتهامات الموجهة لدبلوماسيَّيها، ووصفتها بأنها "لا أساس لها".وتسبب دعم المتواصل للجيش الأوكراني، وتصريحات أدلى بها في الآونة الأخيرة رئيس الوزراء، كير ستارمر، بشأن إرسال محتمل لقوات بريطانية وطائرات لأوكرانيا في إطار قوة قد تتشكل لحفظ السلام، في إثارة غضب .وجاء طرد الدبلوماسيين بعد أيام من إدانة في لثلاثة من بلغاريا بالانتماء إلى وحدة تجسس روسية.