اعتقال امرأة قامت ببيع 56 كلية بشرية.. هذه التفاصيل

وأشارت المتحدثة إلى أن المعتقلة البالغة من العمر 35 عاما، كانت ملاحقة ومطلوبة من قبل بشبهة بيع 56 كلية بشرية.وذكرت المتحدثة أن المرأة المعتقلة، مارست عمليات شراء الأعضاء البشرية (الكلى) بشكل غير قانوني في كازاخستان وأرمينيا وأذربيجان وقرغيزستان وطاجيكستان وتايلاند وأوزبكستان في الفترة بين يوليو 2017 ويناير 2019 بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء.ووفقا للمعلومات المتوفرة، كانت المواطنة الأوكرانية مطلوبة من قبل السلطات في كازاخستان، حيث حكم عليها بالسجن لمدة 12 عاما بتهمة الاتجار بالأعضاء والمشاركة في جماعة إجرامية دولية منظمة.وفي التفاصيل، تم اعتقال المرأة المذكورة أثناء التفتيش على الحدود البولندية، بعد اكتشاف أن بياناتها موجودة في قواعد بيانات المطلوبين الدولية، وملاحقة من جانب العدالة الكازاخستانية عبر .وسيتم الآن احتجاز المعتقلة في انتظار قرار المحكمة بشأن تسليمها. في هذه المرحلة، لم تقدم النيابة العامة أي معلومات إضافية بشأن القضية.