اجتماع عربي مصغر لبحث خطة إعمار غزة

وشددت الوزارة في بيان أن الاجتماع تناول "سبل تنسيق الموقف العربي وبحث مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة والاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة بشأن دعم الشعب الفلسطيني".وأضاف البيان أن الاجتماع بحث كذلك "سبل الترويج وحشد التمويل للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، ولا سيما في ظل استضافة للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع والحكومة الفلسطينية وبحضور الدول والجهات المانحة".وتتوسط ومصر إلى جانب بين حركة حماس و"إسرائيل" بهدف وقف إطلاق النار بين الجانبين والإفراج عن رهائن محتجزين في منذ السابع من أكتوبر 2023 مقابل إطلاق سراح فلسطينيين في .وتبنت الدول الأعضاء في الجامعة العربية في الرابع من مارس خطة عربية لإعادة إعمار قطاع دون تهجير سكانه بتكلفة تصل إلى 53 مليار دولار.وتأتي الخطة ردا على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهجير الفلسطينيين من وتوطين معظمهم في ومصر وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهو الاقتراح الذي رفضته القاهرة وعَمان على الفور واعتبرته معظم دول المنطقة مزعزعا للاستقرار بشدة.