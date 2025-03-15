"إكس" تزيل علامات التوثيق عن الحسابات الرسمية السورية

نيوز – دولي

غابت علامة التوثيق الزرقاء عن الحسابات الرسمية السورية وبما يشمل المؤسسات والمسؤولين الحكوميين.

وظهرت اليوم صفحة الرئاسة السورية، ووزير الخارجية ، ووكالة الأنباء الرسمية دون تلك الإشارة.

وتداول ناشطون سوريون أنباء غياب علامات التوثيق، دون أن يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن.

وثمة من عزا الأمر إلى تغيير في العلامات من اللون الأزرق، إلى اللون الفضي الخاص بالمؤسسات، بينما قال آخرون إنه يمثل موقفا من تلك الحسابات السورية.

يذكر أن منصة "إكس" سبق أن أغلقت الحساب الرسمي للرئاسة السورية في 3 من الشهر الماضي، وذلك بعد نحو ساعتين فقط من نشر صورة تُظهر الرئيس السوري، أحمد الشرع، وظهرت على الصفحة الرئيسية للحساب رسالة تفيد بأنه "يتم إيقاف الحسابات التي تنتهك قوانيننا"، قبل أن يعود الحساب للعمل بعد ساعات.

ولم تصدر "إكس" توضيحا حول سبب توقيف الحساب، إلا أنه ساد على نطاق واسع أن السبب هو وجود الصورة للشرع الذي ما زال على القوائم الأمريكية السوداء.