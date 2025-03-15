زيلينسكي ينفي مزاعم بوتين: قواتنا ليست محاصرة في كورسك

فقد أكد اليوم السبت أن قوات بلاده لا تزال تقاتل في منطقة وأنها ليست محاصرة.كما أضاف في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الوضع قرب مدينة بوكروفسك الأوكرانية شرق البلاد استقر، لكن تحشد قواتها عبر الحدود من منطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا.أتى ذلك، بعدما أعلن أمس أن القوات الأوكرانية المحاصرة في ارتكبت انتهاكات بحق المدنيين في الإقليم الروسي الحدودي.فيما أكد الكرملين بوقت سابق اليوم أن عرض الرئيس الروسي للقوات الأوكرانية المحاصرة في تلك المقاطعة بإلقاء أسلحتها لا يزال سارياً.