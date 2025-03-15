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زيلينسكي ينفي مزاعم بوتين: قواتنا ليست محاصرة في كورسك
دوليات
2025-03-15 | 09:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
521 شوهد
على الرغم من تأكيد الرئيس الروسي
فلاديمير
بوتين
محاصرة القوات الأوكرانية في مقاطعة
كورسك
الحدودية الروسية، أطل الرئيس الأوكراني
فولوديمير
زيلينسكي
نافياً.
فقد أكد
زيلينسكي
اليوم السبت أن قوات بلاده لا تزال تقاتل في منطقة
كورسك
وأنها ليست محاصرة.
كما أضاف في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الوضع قرب مدينة بوكروفسك الأوكرانية شرق البلاد استقر، لكن
روسيا
تحشد قواتها عبر الحدود من منطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا.
أتى ذلك، بعدما أعلن
بوتين
أمس أن القوات الأوكرانية المحاصرة في
كورسك
ارتكبت انتهاكات بحق المدنيين في الإقليم الروسي الحدودي.
فيما أكد الكرملين بوقت سابق اليوم أن عرض الرئيس الروسي للقوات الأوكرانية المحاصرة في تلك المقاطعة بإلقاء أسلحتها لا يزال سارياً.
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