غارة إسرائيلية تستهدف جنوبي لبنان

استهدفت غارة إسرائيلية، مساء الأحد، محيط بلدة جنوبي .





وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارة إسرائيلية على محيط بلدة جنوبي لبنان".

وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في ، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة بعد عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول 2023.