جدل في فرنسا.. برج إيفيل يرتدي الحجاب

الإعلان كان جزءاً من حملة مؤيدة للحجاب، ويهدف إلى الترويج لحرية ارتدائه، إلا أنه أثار غضب بعض السياسيين الفرنسيين، الذين اعتبروه "خطيرا ومخالفا للقيم الفرنسية".نشرت "Merrachi" فيديو الإعلان على إنستغرام مع تعليق: "رُصد مرتديا مرّاشي، ما شاء الله! يبدو أنه انضم للتو إلى مجتمع الأزياء المحتشمة".ووصفت ليزيت بوليت، النائبة الفرنسية عن حزب اليميني، الإعلان بأنه يسيء إلى "القيم والتراث الديمقراطي لفرنسا".وأعرب زميلها في الحزب، بويسون، عن مشاعر مماثلة، واصفًا الإعلان بأنه "مشروع سياسي مرعب واستفزاز غير مقبول".على الجانب الآخر، أشاد بعض مستخدمي بالإعلان، ووصفوه بأنه خطوة تسويقية إبداعية ورائعة.وتطبق منذ عام 2004 حظراً يمنع التلاميذ من ارتداء الحجاب، كما تحظر ارتداء العباءة في المؤسسات التعليمية.