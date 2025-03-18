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بالأسماء.. قياديون في حماس استشهدوا بالضربات الإسرائيلية على غزة

دوليات

2025-03-18 | 03:20
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بالأسماء.. قياديون في حماس استشهدوا بالضربات الإسرائيلية على غزة
1,030 شوهد

السومرية نيوز – دولي
كشفت مصادر فلسطينية عن أسماء بعض القياديين من حركة "حماس" والذين استشهدوا في غارات إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد أبو عبيدة الجماصي عضو المكتب السياسي في حماس ورئيس لجنة الطوارئ.
وقالت المصادر إن مسؤول العمليات الداخلية في غزة العميد بهجت حسن أبو سلطان، استشهد أيضا في غازة إسرائيلية على غزة.
وأشارت مصادر فلسطينية أيضا إلى استشهاد عضو المكتب السياسي لحماس عصام الدعاليس.
وأكدت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد محمود أبو وطفة وكيل وزارة الداخلية التابعة لحماس بالقصف الإسرائيلي.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن الجيش أبقى الخطة العملياتية لضرب غزة سرية للغاية وضمن دائرة ضيقة نسبيا لمفاجأة حماس.
وأضاف المسؤول أن حماس كانت تستعد في الأيام الأخيرة لشن هجمات ضد إسرائيل واتخذت خطوات لإعادة التسلح.
من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية إن الهجوم الجوي الإسرائيلي شمل اغتيال قيادات عسكرية متوسطة وقيادات سياسية في حركة حماس.
وذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت أن إسرائيل تشاورت مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غاراتها على غزة اليوم الثلاثاء.
وقالت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "تشاور الإسرائيليون مع إدارة ترامب والبيت الأبيض بشأن هجماتهم على غزة الليلة".
وأفاد مسعفون فلسطينيون في غزة بمقتل العشرات في أعقاب سلسلة من أعنف الهجمات الجوية الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني بين إسرائيل وحماس.
وصرّح قيادي في حماس لرويترز بأن إسرائيل أنهت اتفاق وقف إطلاق النار من جانب واحد.
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