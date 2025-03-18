بالأسماء.. قياديون في حماس استشهدوا بالضربات الإسرائيلية على غزة

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد الجماصي عضو في حماس ورئيس .وقالت المصادر إن مسؤول العمليات الداخلية في العميد حسن أبو سلطان، استشهد أيضا في غازة إسرائيلية على .وأشارت مصادر فلسطينية أيضا إلى استشهاد عضو لحماس الدعاليس.وأكدت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد وطفة وكيل التابعة لحماس بالقصف الإسرائيلي.ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن الجيش أبقى الخطة العملياتية لضرب سرية للغاية وضمن دائرة ضيقة نسبيا لمفاجأة حماس.وأضاف المسؤول أن حماس كانت تستعد في الأيام الأخيرة لشن هجمات ضد واتخذت خطوات لإعادة التسلح.من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية إن الهجوم الجوي الإسرائيلي شمل اغتيال قيادات عسكرية متوسطة وقيادات سياسية في حركة حماس.وذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت أن تشاورت مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غاراتها على اليوم الثلاثاء.وقالت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "تشاور الإسرائيليون مع إدارة ترامب والبيت الأبيض بشأن هجماتهم على الليلة".وأفاد مسعفون فلسطينيون في بمقتل العشرات في أعقاب سلسلة من أعنف الهجمات الجوية الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني بين وحماس.وصرّح قيادي في حماس لرويترز بأن أنهت اتفاق وقف إطلاق النار من جانب واحد.