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بسبب تعاطفها مع السيد نصر الله.. القصة الكاملة لترحيل الطبيبة اللبنانية من أمريكا

دوليات

2025-03-19 | 04:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بسبب تعاطفها مع السيد نصر الله.. القصة الكاملة لترحيل الطبيبة اللبنانية من أمريكا
1,717 شوهد


السومرية نيوز ـ دوليات


أعلنت السلطات الأميركية، أنها رحّلت طبيبة من رود آيلاند إلى لبنان الأسبوع الماضي بعد العثور على "صور ومقاطع فيديو متعاطفة" مع الأمين العام لحزب الله الراحل السيد حسن نصرالله وعناصر من الحزب في ملف المواد المحذوفة على هاتفها.

كما أبلغت الطبيبة رشا علوية عملاء المخابرات بأنها حضرت أثناء وجودها في لبنان تشييع نصر الله الشهر الماضي، والذي كانت تؤيده "من منظور ديني".

وقدمت وزارة العدل الأميركية هذه التفاصيل في إطار سعيها لطمأنة قاضٍ اتحادي في بوسطن بأن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية لم تخالف عمدًا أمرًا أصدره يوم الجمعة كان من شأنه أن يوقف الترحيل الفوري.

واحتُجزت المواطنة اللبنانية (34 عامًا)، والتي تحمل تأشيرة تُمنح للمتفوقين وذوي المهارات العالية، الخميس، في مطار لوغان الدولي في بوسطن بعد عودتها من رحلة إلى لبنان لزيارة عائلتها، ثم رفعت إحدى قريباتها دعوى قضائية سعياً لوقف ترحيلها.

ويأتي إبعادها في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب إلى فرض قيود صارمة على عبور الحدود وتكثيف اعتقالات المهاجرين.

وفي أول تفسير معلن لترحيلها، قالت وزارة العدل إن رشا، أخصائية الكلى والأستاذة المساعدة في جامعة براون، مُنعت من العودة إلى الولايات المتحدة بناءً على ما وجدته هيئة الجمارك وحماية الحدود على هاتفها وتصريحات أدلت بها خلال مقابلة في المطار.

وقالت عن التشييع، وفقًا لنص تلك المقابلة الذي اطلعت عليه "رويترز": "إنه أمر ديني بحت. إنه شخصية مرموقة جدًا في مجتمعنا، بالنسبة لي، الأمر لا يتعلق بالسياسة".

وبناءً على هذه التصريحات والصور التي عُثر عليها بداخل هاتفها لنصر الله وعلي خامنئي المرشد الإيراني، قالت وزارة العدل إن هيئة الجمارك وحماية الحدود خلصت إلى أنه "من غير الممكن تحديد نواياها الحقيقية في الولايات المتحدة".

وقالت تريشا مكلوفلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية، في بيان: "التأشيرة امتياز وليست حقًا، وتمجيد ودعم الجماعات التي تهاجم الأميركيين يعد سببًا لرفض إصدار التأشيرة... هذا شيء بديهي في الأمن".

وقالت ستيفني مرزوق، محامية يارا شهاب قريبة الطبيبة، للصحافيين خارج المحكمة، الإثنين، إنهم سيواصلون الضغط حتى تعود علوية إلى الولايات المتحدة، مضيفة: "لن نتوقف عن النضال".

وصرّح متحدث باسم جامعة براون، ومقرها بروفيدنس، أن الجامعة تسعى لمعرفة معلومات أكثر عمّا حدث، وكانت علوية تعمل في مؤسسة براون الطبية غير الربحية التابعة لكلية الطب بجامعة براون.

وفي ملف الإثنين، دافعت وزارة العدل أيضًا عن مسؤولي الجمارك وحماية الحدود في مواجهة مزاعم الفريق القانوني بأن الطبيبة رشا نُقلت جوًا من البلاد مساء الجمعة، بالمخالفة لأمر أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ليو سوروكين في ذلك اليوم.

كان القاضي قد أصدر أمرًا بمنع ترحيلها من ماساتشوستس دون إشعار مسبق مدته 48 ساعة، ومع ذلك، وُضعت على متن طائرة متجهة إلى فرنسا في تلك الليلة، ووصلت الآن إلى لبنان.

ووجّه القاضي الحكومة، الأحد، بالنظر في "ادعاءات خطيرة" تفيد بانتهاك أمره عمدًا قبل جلسة استماع كانت مقررة اليوم الإثنين.

وأُلغيت الجلسة اليوم بناءً على طلب المحامي الوحيد المتبقي، بعد انسحاب محاميَّي شركة "أرنولد وبورتر كاي شولر" للمحاماة، اللذين كانا يمثلانها مجانًا، مشيرين إلى "ضرورة بذل المزيد من الجهود" بشأن القضية التي تتطور بسرعة.

وقالت محامية في تلك الشركة إنها ذهبت إلى المطار يوم الجمعة وعرضت على ضابط في هيئة الجمارك وحماية الحدود نسخة من أمر سوروكين على جهاز كمبيوتر محمول بحوزتها قبل إقلاع الرحلة التابعة للخطوط الجوية الفرنسية والتي كانت تقل الطبيبة اللبنانية.

وقال مسؤول آخر في هيئة الجمارك وحماية الحدود في تصريح أدلى به الإثنين إنه أُبلغ بذلك قبل اصطحاب رشا إلى منطقة الصعود إلى الطائرة.

لكنه أضاف أن وزارة العدل أمرت بأن يكون استلام الإشعار عبر القنوات الرسمية وأن يتسلمه المستشار القانوني لمراجعته وتقديم التوجيهات اللازمة، وهو ما لم يحدث.

وكتب محامو وزارة العدل: "تأخذ هيئة الجمارك وحماية الحدود أوامر المحكمة على محمل الجد وتسعى جادة للالتزام بها دائمًا".
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