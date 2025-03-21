بعد معارك ضد الدعم السريع.. الجيش السوداني يدخل القصر الجمهوري لأول مرة منذ عامين

وبحسب وسائل اعلام عربية، فإنه بعد معارك عنيفة ومتواصلة استطاع خلالها الجيش من تدمير قوات الدعم السريع في أنحاء القصر والدخول اليه لأول مرة منذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل 2023، فيما أظهرت صور حديثة ظهور قائد السيطرة على متحركات الخرطوم بالجيش اللواء محمد عبد الرحمن البيلاوي داخل القصر الجمهوري رفقة عناصر الجيش .وانسحبت قوات الدعم السريع المتبقية نحو منطقة السوق العربي وسط الخرطوم حيث يطارد الجيش القوات المنسحبة والمتراجعة من معركة القصر ، واحتمدت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع مؤخرا، بعدما استعاد الجيش السيطرة على مساحات كبيرة من الخرطوم.وتستهدف العمليات العسكرية تمشيط نحو عشر مناطق تقع إلى الجنوب من الخرطوم والتي لاتزال تتحرك فيها قوات للدعم السريع، وذلك ضمن سياق عمليات اكبر يستهدفها الجيش لاعلان العاصمة الخرطوم خالية من قوات الدعم السريع خلال أيام.ويتقاسم طرفا النزاع السيطرة على مناطق مختلفة، إذ يمسك الجيش بالشمال والشرق واستعاد مؤخراً مساحات كبيرة من الخرطوم ووسط السودان، بينما تسيطر قوات الدعم على معظم إقليم دارفور (غربا) وأجزاء من الجنوب.ووفقا للمتغيرات الجديدة، فإن ما يحصل في لا يتشابه تماما مع السياق العام لما يحصل في العالم والمنطقة الا بجزء بسيط، حيث ان التقدم للجيش الحليف لمصر وكذلك الحاصل عن الدعم من قطر وتركيا أيضا، مقابل قوات الدعم السريع المدعوم من ، والحليف لإسرائيل والذي يتم التعويل عليه للقضاء على "الإسلاميين" في الجيش .