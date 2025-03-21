فرار نزلاء من سجن بريف حلب الشمالي

وقال المقدم عبد الغني في تصريحات نقلتها في قناتها على "تليغرام": "تلقينا صباح اليوم بلاغا عن حالة استعصاء داخل أحد السجون بريف حلب الشمالي، حيث أقدم عدد من السجناء على إحداث خرق في جدران السجن والسيطرة عليه لفترة من الزمن".وأضاف أن السجناء قاموا بالاستيلاء على أسلحة وخطف عدد من العناصر الموجودين داخل السجن.وأفاد بأن قوة من العام توجهت على الفور إلى السجن حيث تمت استعادة السيطرة عليه وإلقاء القبض على عدد من السجناء فيما لاذ الباقون بالفرار.وأكد المسؤول استمرار عمليات البحث والملاحقة حتى إلقاء القبض على الفارين وتقديمهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.وذكر المقدم الغني أن السجن لم يكن تحت في .