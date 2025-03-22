بعد 5 أسابيع من العلاج.. البابا فرنسيس يواجه "صعوبة في النطق"

ونفى الكاردينال، العقيدة في ، التكهنات حول احتمال تقاعد البابا، مؤكدا أنه سيعود إلى حالته السابقة.وأوضح فرنانديز خلال تقديم كتاب جديد لفرنسيس عن الشعر: "البابا يتماثل للشفاء بشكل جيد، لكن الأكسجين عالي التدفق يجفف كل شيء. يتعين عليه إعادة تعلم النطق، لكن حالته البدنية العامة عادت كما كانت من قبل".وأمضى البابا، البالغ من العمر 88 عاما، 5 أسابيع في المستشفى بسبب التهاب رئوي مزدوج، وخلال هذه الفترة، أصدر تسجيلا صوتيا قصيرا واحدا له يتحدث فيه بتاريخ 6 مارس، حيث كان صوته متقطعا ومتعبا ويصعب فهمه.وفي آخر تحديث صحي نشره أمس الجمعة، أشار إلى أن حالة البابا لا تزال مستقرة مع "تحسينات طفيفة في التنفس والحركة". وأكد أنه لم يعد يستخدم التهوية الميكانيكية للمساعدة في التنفس ليلا منذ 17 مارس، بل يعتمد على أنبوب أكسجين صغير تحت أنفه معظم الوقت.ولم يصدر بعد أي إعلان رسمي عن موعد عودته إلى ، وقال الكاردينال فرنانديز إنه لا يعرف ما إذا كان سيخرج من المستشفى قبل عيد الفصح، الموافق 20 أبريل.يذكر أن البابا عانى من عدة نوبات مرضية خلال العامين الماضيين، وهو عرضة لالتهابات الرئة بسبب إصابته بالتهاب الجنبة في شبابه، مما استلزم استئصال جزء من إحدى رئتيه.