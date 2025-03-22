البابا فرانسيس يفقد النطق

ونفى الكاردينال، العقيدة في الفاتيكان، التكهنات حول احتمال تقاعد البابا، مؤكدًا أنه سيعود إلى حالته السابقة.وأوضح فرنانديز خلال تقديم كتاب جديد للبابا عن الشعر: "البابا يتماثل للشفاء بشكل جيد، لكن الأكسجين عالي التدفق يجفف كل شيء، ويتعين عليه إعادة تعلم النطق، لكن حالته البدنية العامة عادت كما كانت من قبل".وأمضى البابا فرنسيس، البالغ من العمر 88 عامًا، 5 أسابيع في المستشفى بسبب التهاب رئوي مزدوج، وخلال هذه الفترة، أصدر الفاتيكان تسجيلًا صوتيًا قصيرًا واحدا له يتحدث فيه بتاريخ 6 مارس، حيث كان صوته متقطعًا ومتعبًا ويصعب فهمه.وفي آخر تحديث صحي نشره الفاتيكان، أمس الجمعة، أشار إلى أن حالة البابا لا تزال مستقرة مع "تحسينات طفيفة في التنفس والحركة"، مؤكدًا أنه لم يعد يستخدم التنفس الصناعي للمساعدة في التنفس ليلًا منذ 17 مارس، بل يعتمد على أنبوب أكسجين صغير تحت أنفه معظم الوقت.ولم يصدر بعد أي إعلان رسمي عن موعد عودته إلى الفاتيكان.وقال الكاردينال فرنانديز إنه لا يعرف ما إذا كان سيخرج من مستشفى جيميلي في ، قبل عيد الفصح، الموافق 20 أبريل، حيث دخل المستشفى منذ 14 فبراير، من عدوى معقدة في الرئة تحولت إلى التهاب في الرئتين.يذكر أن البابا فرنسيس عانى من عدة نوبات مرضية خلال العامين الماضيين، وهو عرضة لالتهابات الرئة بسبب إصابته بالتهاب الجنبة في شبابه، مما استلزم استئصال جزء من إحدى رئتيه.