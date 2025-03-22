أظهرت تحركا عسكريا تجاه تايوان من خلال بناء أنظمة صاروخية متطورة وإجراء مناورات عسكرية.

وقال المكتب الصيني لشؤون تايوان، إن العسكرية الصينية بالقرب من تايوان بمثابة "عقاب على الترويج المستمر للانفصالية" من قبل رئيس تايوان لاي تشينغ-ته.

وقال متحدث باسم المكتب في بيان: "إذا تجرأت إدارة لاي على الاستفزاز واللعب بالنار، فلن تجني إلا تدمير نفسها".

وتنظر إلى تايوان التي تتمتع بنظام حكم ديمقراطي باعتبارها إقليما تابعا لها، وهو ما ترفضه الحكومة في تايبه.





ودأبت على مدى السنوات الأربع الماضية على القيام بأنشطة عسكرية دورية حول تايوان، وشملت مناورات عسكرية واسعة النطاق في 2022 و2023.

وتقول إن أي تحرك من جانب تايوان لإعلان استقلالها رسميا من شأنه أن يشكل مبررا لمهاجمة الجزيرة.

وتكشف الممارسات الصينية عن للتجارة العالمية العادلة من خلال الانخراط في سياسات استغلالية، مثل التلاعب بالعملة وسرقة الملكية الفكرية، وتُقوّض هذه الإجراءات الثقة في الأنظمة الاقتصادية، وتُجبر الدول على اتخاذ مواقف غير مواتية، مما يُقوّض أسس التجارة الحرة.