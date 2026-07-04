بريطانيا تدرس اقرار قانون يهدد بسجن صحفيين 14 عاماً حال اقتباس تصريحات ايرانية وفلسطينية

وبحسب تقرير إعلامي، فإن مشروع القانون قد يطال صحفيين بسبب اقتباس أو نشر تصريحات صادرة عن جماعات مصنفة إرهابية، ما دفع خبراء ومستشارين متخصصين في قوانين مكافحة الإرهاب إلى المطالبة بتعديله لضمان عدم تجريم العمل الصحفي أو المساس بحرية النشر.في المقابل، تؤكد الحكومة البريطانية أن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة التهديدات المرتبطة بالدول الأجنبية وتعزيز ، وليس تقييد حرية الصحافة أو التعبير.