غزة تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة بأمراض جلدية معدية خلال أسبوعين

وقال مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع عفش إن الإصابات رُصدت عبر 130 مركزاً صحياً، مشيراً إلى أن الاكتظاظ في مراكز الإيواء ومخيمات النازحين، إلى جانب انتشار الأمراض المعوية المرتبطة بتلوث المياه والغذاء، يزيد من تعقيد الأزمة الصحية.وأضاف أن القطاع الصحي يعاني نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الطبية، بما في ذلك علاجات الأمراض المزمنة وأدوية غسيل الكلى، محذراً أيضاً من تفاقم سوء التغذية نتيجة تراجع المساعدات الإنسانية، الأمر الذي يزيد من خطر انتشار الأمراض، خاصة بين الأطفال والنساء الحوامل.