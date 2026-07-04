أردوغان: ندعم كل الخطوات الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة

وقال ، في تصريحات صحفية، إن "أي حل لا يستمد إلى دول المنطقة لن يكون دائماً"، مبيناً أن "التوصل إلى اتفاق بين وطهران في إسلام آباد تنفس العالم الصعداء ".وأضاف أن " تدعم جميع الخطوات التي من شأنها تخفيف التوتر والإسهام في حل مشكلات المنطقة"، مشيراً إلى أن " تراقب عن كثب أي محاولات لتعطيل الاتفاق".وشدد أردوغان على "ضرورة عدم السماح للحكومة الإسرائيلية بأن تفشي رائحة البارود والدماء في منطقتنا مرة أخرى".