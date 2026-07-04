هجوم بمسيّرات يستهدف منشأة نفطية في سانت بطرسبرغ وروسيا تعلن إسقاط عشرات الطائرات

سانت بطرسبرغ ألكسندر بيغلوف إن الهجوم استهدف منشأة صناعية، مشيراً إلى أنه تمت السيطرة على التداعيات دون تسجيل إصابات، في حين أكد حاكم منطقة لينينغراد إسقاط 72 مسيّرة خلال الليل دون وقوع أضرار أو خسائر بشرية.في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني تنفيذ ضربات ضد منشآت نفطية داخل ، مشيراً إلى استهداف قاعدة كرونشتات البحرية قرب سانت بطرسبرغ.من جانبها، قالت إنها اعترضت 389 مسيّرة في مناطق عدة، وذلك عقب هجمات روسية واسعة استهدفت العاصمة الأوكرانية هذا الأسبوع.وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الهجمات المتبادلة على البنية التحتية للطاقة، والتي أسهمت في تفاقم أزمة الوقود داخل روسيا خلال الأشهر الأخيرة.