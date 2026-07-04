باكستان تستضيف جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران في 11 تموز

وبحسب المصادر، ستتناول المفاوضات ثلاثة ملفات رئيسية، هي العقوبات الأميركية المفروضة على ، والأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى البرنامج النووي الإيراني.وأضافت أن مستوى تمثيل الوفد الإيراني لم يُحسم بعد، مشيرة إلى أن القرار سيتحدد عقب انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني .