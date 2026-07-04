إيران تحذر فرنسا وبريطانيا من أي تحرك عسكري في هرمز

كتب نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية غريب آبادي، عبر منصة "إكس" تعقيبا على البيان المشترك لفرنسا وبريطانيا بشأن : "إن مضيق هرمز ليس ساحة للاستعراض العسكري من قبل القوى القادمة من خارج المنطقة".وأضاف: "إن ، بوصفها قوة مسؤولة وضامنة لأمن المضيق الاستراتيجي، تُحذر من أي تحرك عسكري في هذا الممر المائي الحساس".وشدد أن "أمن مضيق هرمز مسؤولية الدول المتشاطئة على المضيق"، مضيفا: "وصنّاع الأزمات سيتحملون عواقب مغامراتهم، وهذا تحذير جاد".وكانت وبريطانيا، قد زعمتا في بيان، استعدادَهما لشن عمليات عسكرية مشتركة إذا اقتضت الضرورة، لضمان سلامة حركة الملاحة والسفن في مضيق هرمز.ويوم أمس، أعلن عودة حاملة الطائرات النووية " " إلى فرنسا، بعد عدة أشهر من نشرها في منطقة الشرق الأوسط في إطار التوترات بين وإيران.وكانت فرنسا قد أعلنت بالاشتراك مع في منتصف أبريل الماضي عن قيادة مهمة دفاعية متعددة الجنسيات في المضيق، كان من المقرر أن تنطلق بعد انتهاء الأعمال القتالية. ويأتي الإعلان عن عودة "شارل ديغول" في وقت تواصل فيه تنفيذ مشاورات مع مسقط لإجراء "عمليات إزالة ألغام مشتركة" في المضيق.