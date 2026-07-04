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إيران تحذر فرنسا وبريطانيا من أي تحرك عسكري في هرمز
دوليات
2026-07-04 | 09:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
101 شوهد
حذر نائب
وزير الخارجية الإيراني
كاظم غريب آبادي
فرنسا
وبريطانيا من أي تحرك عسكري في
مضيق هرمز
.
كتب نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية غريب آبادي، عبر منصة "إكس" تعقيبا على البيان المشترك لفرنسا وبريطانيا بشأن
مضيق هرمز
: "إن مضيق هرمز ليس ساحة للاستعراض العسكري من قبل القوى القادمة من خارج المنطقة".
وأضاف: "إن
إيران
، بوصفها قوة مسؤولة وضامنة لأمن المضيق الاستراتيجي، تُحذر من أي تحرك عسكري في هذا الممر المائي الحساس".
وشدد أن "أمن مضيق هرمز مسؤولية الدول المتشاطئة على المضيق"، مضيفا: "وصنّاع الأزمات سيتحملون عواقب مغامراتهم، وهذا تحذير جاد".
وكانت
فرنسا
وبريطانيا، قد زعمتا في بيان، استعدادَهما لشن عمليات عسكرية مشتركة إذا اقتضت الضرورة، لضمان سلامة حركة الملاحة والسفن في مضيق هرمز.
ويوم أمس، أعلن
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
عودة حاملة الطائرات النووية "
شارل ديغول
" إلى فرنسا، بعد عدة أشهر من نشرها في منطقة الشرق الأوسط في إطار التوترات بين
الولايات المتحدة
وإيران.
وكانت فرنسا قد أعلنت بالاشتراك مع
بريطانيا
في منتصف أبريل الماضي عن قيادة مهمة دفاعية متعددة الجنسيات في المضيق، كان من المقرر أن تنطلق بعد انتهاء الأعمال القتالية. ويأتي الإعلان عن عودة "شارل ديغول" في وقت تواصل فيه
باريس
تنفيذ مشاورات مع مسقط لإجراء "عمليات إزالة ألغام مشتركة" في المضيق.
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