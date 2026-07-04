حديث أمريكي عن "حالة واحدة" تستخدام روسيا النووي ضد أوكرانيا

وقال هودجز: "أعتقد أنه لا توجد أي فرصة على الإطلاق لاستخدامه ضد أوكرانيا أو في أي مكان آخر، إلا إذا كان هناك تهديد وجودي مباشر لروسيا ذاتها".وأشار إلى أن يجب أن تأخذ هذا الاحتمال على محمل الجد، نظرا لامتلاك قدرات نووية، لكنه رأى أن مثل هذا السيناريو مستبعد عمليا.يذكر أن ، المتحدث الرئاسي الروسي، كان قد أشار في نهاية يونيو الماضي خلال "قراءات في بريماكوف" الدولي الثاني عشر، إلى أن السلاح النووي وحده هو ما يحمي العالم حاليا من حرب شاملة.