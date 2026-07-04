تعافي أول مريض مصاب بإيبولا في فرنسا

وقالت الوزيرة، في بيان، إن المصاب وهو طبيب، يعمل في المجال الإنساني، والذي عاد إلى في 23 حزيران/يونيو، من جمهورية الديمقراطية، حيث يتفشى إيبولا على نطاق واسع "خرج اليوم من المؤسسة الصحية حيث كان يعلاج".وأشارت الوزيرة إلى أن المريض "لم تظهر عليه أعراض كثيرة" وقد خضع "لرعاية طبية ومتابعة دقيقة" و"تسنّى له العودة إلى منزله بسلامة".وفي 15 أيار/مايو، أُعلن عن موجة تفش جديدة لإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.وبحسب بيانات حكومية بتاريخ 2 تموز/يوليو، تسبّب المرض بـ438 وفاة على الأقلّ من بين 1406 إصابات.