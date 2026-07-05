ثمانية مصابين بينهم أطفال بإطلاق نار في بروكلين الأمريكية

ودوّت طلقات الرصاص نحو الساعة 10:35 مساء (بالتوقيت المحلي) عند العنوان "2930 شارع 30"، بالقرب من شارع سيرف في منطقة ، على مسافة غير بعيدة من الممشى البحري، حيث كان من المقرر إقامة عرض للألعاب النارية في الساعة 9:45 مساء، بحسب الشرطة.وتوافد المحققون وعناصر الشرطة إلى موقع الحادث خارج مجمع Seapark Apartments، وظهروا في مقطع فيديو وهم يركضون في الشارع حاملين أطفالا مصابين لإيصالهم إلى الرعاية الطبية.ولم يتضح عدد المسلحين الذين أطلقوا النار أو الدافع وراء إطلاقها، لكن سكان المنطقة قالوا إن هذا الشارع معروف بأعمال العنف.