الحوثيون يعلنون استمرار تشغيل مطار صنعاء "دون أخذ إذن"

وقال بيان صادر عن في حكومة الحوثيين إن "الشعب اليمني اتخذ قراره بإنهاء العدوان وكسر الحصار ويد المعتدي، ولن يتراجع عن ذلك مهما كلفه من ثمن".وأضاف البيان أن "إعادة تشغيل حق سيادي لليمن، وصنعاء ماضية في ذلك وبدون إذن من أحد".واتهمت الجماعة "بمحاولتها تضليل الرأي العام بتحريف الوقائع وتزييف الحقائق" وذلك تعليقا على بيان صادر عن حذر الجماعة من أي انتهاك لسيادة .وتابعت الجماعة في بيانها إن "أي خطوة يقدم عليها النظام السعودي، ستلقي بظلالها السلبية على استقرار المنطقة المضطربة أصلا، وسيترتب على ذلك آثارا كارثية على الاقتصاد العالمي".وفي وقت سابق، اعتبر تحالف دعم في اليمن، أن" تصريحات الحوثيين ضد السعودية، لا تعد سوى محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب اليمني".وتوعد التحالف في بيان بأنه" سيرد ويضرب بكل حزم وبقوة غير مسبوقة للتصدي لأي محاولات لاستهداف السعودية، ومواطنيها، ومقدراتها الوطنية، أو محاولات انتهاك سيادة اليمن، وبما يتوافق مع ، وقواعده العرفية".جاء موقف التحالف بعد يوم من حديث الحوثيين بأن السعودية حاولت منع هبوط طائرة إيرانية في الدولي تقل 200 .