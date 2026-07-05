ترامب يعتزم الاتصال ببوتين بعد لقائه زيلينسكي

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي رفيع أن الرئيس الأمريكي يخطط للحديث مع الرئيس الروسي بعد لقائه الرئيس الأوكراني بفلاديمير في على هامش قمة "الناتو".

وكانت قناة "CNN" قد أفادت سابقا بأن سيلتقي على هامش القمة.

وكتبت الوكالة: "من المرجح أن يتحدث ترامب مع بعد محادثاته مع زيلينسكي".

وفي وقت سابق، أعلن أن الرئيس الأمريكي سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الاوكراني خلال زيارته لتركيا.

يذكر أن قمة حلف " " في ستعقد يومي 7 و8 حزيران الحالي، ومن المتوقع أن تكون زيادة النفقات الدفاعية والملف اللأوكراني من أهم الملفات على طاولة المناقشات.