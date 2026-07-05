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ترامب يعتزم الاتصال ببوتين بعد لقائه زيلينسكي

دوليات

2026-07-05 | 17:05
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ترامب يعتزم الاتصال ببوتين بعد لقائه زيلينسكي
المصدر:
روسيا اليوم
33 شوهد

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي رفيع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط للحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد لقائه الرئيس الأوكراني بفلاديمير زيلينسكي في تركيا على هامش قمة "الناتو".

وكانت قناة "CNN" قد أفادت سابقا بأن ترامب سيلتقي زيلينسكي على هامش القمة.
 
وكتبت الوكالة: "من المرجح أن يتحدث ترامب مع بوتين بعد محادثاته مع زيلينسكي".
 
وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال زيارته لتركيا.
 
يذكر أن قمة حلف "الناتو" في أنقرة ستعقد يومي 7 و8 حزيران الحالي، ومن المتوقع أن تكون زيادة النفقات الدفاعية والملف اللأوكراني من أهم الملفات على طاولة المناقشات.
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