دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت وسائل إعلام دولية، بدوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية .

وقالت "أ.ف.ب"، "دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية تزامنا مع تحذير من هجوم صاروخي".

ولم يتم الكشف المزيد من التفاصيل.