ترامب: تفاجأت برؤية إيرانيين يبكون في جنازة خامنئي كنت أعتقد أنهم يكرهونه

وقال في تصريحات لأكسيوس، إنه "نتنياهو يعرف من هو الزعيم وعلاقتنا جيدة جدا"، مبيناً، أنه "نتنياهو طلب مني عقد اجتماع بالبيت الأبيض وقد نعقد اللقاء في وقت مبكر الأسبوع المقبل".وتابع، أنه "أتابع مراسم تشييع وبإمكاننا القضاء على الجميع لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه"، مردفاً أنه "نحن والإيرانيون قررنا أخذ استراحة لمدة أسبوع من المحادثات إلى حين انتهاء مراسم التشييع".ولفت الى انه "لن يطلق أي من الطرفين النار على الآخر خلال فترة تشييع خامنئي"، مؤكداً أن "الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، وفوجئت برؤية إيرانيين يبكون في جنازة خامنئي فقد كنت أعتقد أن الناس كانوا يكرهونه".