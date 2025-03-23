غارات جوية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء

أفادت وسائل إعلام دولية، مساء اليوم الأحد، بأن غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية .





وذكرت المصادر أن "المقاتلات استهدف معسكر التموين العسكري التابع لجماعة اليمنية في منطقة عصر غرب صنعاء". وقالت وكالة "نوفوستي" بأن "انفجارات هزت العاصمة اليمنية جراء غارات لمقاتلات أمريكية على المدينة".وذكرت المصادر أن "المقاتلات استهدف معسكر التموين العسكري التابع لجماعة اليمنية في منطقة عصر غرب صنعاء". بدورها، قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة ، "4 شهداء وجريحان إثر العدوان الأمريكي على مبنى سكني في مديرية معين بصنعاء".