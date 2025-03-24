الصحة العالمية تطلق تحذيراً

وقال لمنظمة العالمية كلوغه في بيان: "إن القضاء على السل ليس حلماً، بل خيار. وللأسف، فإن العبء الحالي لمرض السل والزيادة المقلقة في عدد الأطفال المصابين به يذكراننا بأن التقدم المحرز ضد هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه وعلاجه لا يزال هشاً".وأضاف كلوغه أنه "حتى قبل التخفيضات الأخيرة في مساعدات ، كان العالم يواجه عجزاً قدره 11 مليار دولار في مكافحة مرض السل على الصعيد العالمي".وأكدت مديرة للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها باميلا ريندي فاغنر، أن "من الضروري أن تركز أوروبا مجدداً على الوقاية والعلاج السريع والفعال".وأشارت وكالات أيضاً إلى أن مرض السل المقاوم للأدوية المتعددة لا يزال "يشكل تحدياً كبيراً" في المنطقة.وقالت ريندي فاغنر "مع تزايد الإصابة بمرض السل المقاوم للأدوية، فإن تكلفة التقاعس اليوم سندفعها جميعاً غداً".وشددت العالمية في أوروبا والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، على ضرورة تكثيف الجهود للكشف عن مرض السل وعلاجه.